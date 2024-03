Trailer Siksa Kubur, Mencekam dan Menggetarkan Jiwa

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Come and See Pictures akhirnya merilis official trailer film horor religi Siksa Kubur, karya terbaru sutradara kenamaan, Joko Anwar. Trailer Siksa Kubur membawa atmosfer mencekam pengingat dosa manusia yang menggetarkan jiwa. Bintang utama Faradina Mufti dan Reza Rahadian menunjukkan akting memukau dengan transformasi luar biasa yang akan mengarahkan penonton pada kisah Sita dan Adil. Baca Juga: Joko Anwar Ungkap Alasan Pakai Lagu Opick di Film Siksa Kubur “Faradina Mufti dan Reza Rahadian bukan saja memainkan peran, tetapi bertransformasi menjadi karakter yang mereka bawakan. Demikian juga dengan jajaran cast yang lain. Dari trailer sudah terlihat penampilan mereka yang memukau,” kata Joko tentang para pemain Siksa Kubur. Film Siksa Kubur didominasi oleh para pemeran pemenang dan peraih nominasi Piala Citra FFI. Bila semua Piala Citra yang pernah diraih para pemain dan kru film Siksa Kubur dijumlahkan, total ada 51 piala yang didapat. Baca Juga: Siksa Kubur Hadir di Lebaran Faradina Mufti merupakan peraih nominasi Piala Citra FFI 2020. Reza Rahadian, merupakan peraih lima Piala Citra FFI. Sementara itu, beberapa nama seperti Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Jajang C. Noer, Niniek L. Kariem, dan Happy Salma juga pernah memenangkan Piala Citra. Sedangkan Djenar Maesa Ayu, Putri Ayudya, Arswendy Bening Swara, Fachri Albar, Muzakki Ramdhan, dan Egi Fedly pernah mendapatkan nominasi Piala Citra.