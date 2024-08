Transformasi Bethsaida Hospital Gading Serpong, Pelayanan Medis dalam Satu Atap

jpnn.com, SERPONG - Bethsaida Hospital Gading Serpong terus melakukan penyempurnaan dan peningkatan terhadap pelayanan medis dan unggulan untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Sebagai hospital yang berlokasi strategis di pusat kota, Bethsaida Hospital Gading Serpong selalu berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dengan melengkapi layanan, didukung peralatan medis mutakhir, tenaga medis, serta fasilitas kesehatan lainnya.

Penyempurnaan layanan tersebut merupakan tahap kedua dari New Look of Bethsaida Hospital yang sudah diluncurkan sebelumnya.

Dengan penyempurnaan dan peningkatan layanan dan fasilitas, tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpusat, sebagai solusi bagi kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin spesifik.

Pada April 2024 lalu, Bethsaida Hospital Gading Serpong telah mengumumkan bukti komitmen dalam hal peningkatan terhadap beragam layanan dan fasilitas hospital, yaitu revitalisasi beberapa area pelayanan seperti area Main Lobby, VIP Lounge, Center of Excellence, yaitu Dental Center, Emergency & Heart Attack Center, Women’s Health Center, serta Heart & Vascular Center.

Secara keseluruhan mulai beroperasi pada Agustus 2024, disertai dengan pengadaan alat-alat medis canggih yang dilengkapi dengan teknologi Kecerdasan Buatan (AI).

Tidak hanya berhenti di situ, Bethsaida Hospital kini kembali melakukan penyempurnaan pada beberapa area pelayanan dan fasilitas.

Antara lain, Medical Check Up, Poliklinik Rawat Jalan, Rehabilitasi Medik dan Farmasi yang tentunya meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pasien saat menjalani perawatan di Bethsaida Hospital.