Traveloka Luncurkan EPIC Sale Serentak Pertama di Asia Pasifik

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang musim liburan pertengahan tahun, Traveloka, platform perjalanan all-in-one terdepan di Asia Tenggara mengumumkan kembalinya Traveloka EPIC Sale yang sudah ditunggu-tunggu.

Untuk pertama kalinya, kampanye yang dilaksanakan pada 22 April hingga 5 Mei 2025 diluncurkan serentak di tujuh pasar utama di Asia Pasifik, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Jepang, dan Australia.

EPIC Sale menawarkan diskon hingga 60% untuk berbagai macam produk perjalanan. Kampanye ini memberikan kesempatan yang sempurna untuk membantu merencanakan petualangan selanjutnya bagi para wisatawan yang sedang merencanakan liburan, perjalanan akhir pekan yang panjang, ataupun rekreasi spontan.

"Ini adalah peluncuran EPIC Sale serentak pertama kami di Asia Pasifik, yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan Traveloka sebagai platform perjalanan all-in-one terdepan di Asia Tenggara. Kampanye ini mencerminkan fokus strategis kami dalam memberikan nilai lebih kepada para wisatawan melalui pengalaman perjalanan yang terjangkau dan seamless, sekaligus memperkuat peran kami sebagai pendorong pertumbuhan bagi para mitra kami," kata President Traveloka Caesar Indra.

"Dengan menghubungkan ribuan mitra ke basis pelanggan yang lebih luas dan beragam di seluruh Asia Pasifik, kami berkomitmen untuk membuka peluang baru, mendorong dampak bisnis yang berkelanjutan, dan mempercepat pertumbuhan ekosistem perjalanan di kawasan regional," kata Caesar Indra.

Wisatawan masa kini menginginkan lebih banyak variasi dan keselarasan dalam perjalanan mereka dan EPIC Sale tahun ini mencerminkan preferensi mereka yang terus berkembang, mulai dari liburan yang hemat hingga yang mewah.

Beberapa wisatawan memilih untuk bersantai melalui pengalaman premium dan menenangkan, sementara wisatawan lainnya ingin menjelajahi tempat-tempat hidden gems atau mengunjungi kembali kekayaan bentang alam Indonesia yang beragam.

Hal ini sejalan dengan riset dari “Travel Redefined: Understanding and Catering to the Diverse Needs of APAC Travelers,” sebuah studi yang dilakukan oleh Traveloka bekerja sama dengan YouGov.