Trik Bunga Zainal Menjaga Wajah Agar Tetap Segar

Bunga Zainal. Foto: Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - Lama tak muncul di layar kaca, Bunga Zainal tiba-tiba hadir dengan performa yang mengejutkan.

Tak hanya lebih langsing dan bersinar, wajah pemain sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu itu juga kian tirus dan bebas kusam.

Hebatnya lagi, Bunga tak melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilannya.

Pemeran Salsabilla di sinetron Cinta Salsabilla ini hanya melakukan terapi yang umum dilakukan kalangan selebritas.

Tertarik dengan kiat cantik ala Bunga? Khusus untuk pembaca setia harian umum The Jak, pemain FTV All About Jamilah ini membuka rahasianya:

1. Diet karbo

Untuk menurunkan bobot tubuh, Bunga memilih diet karbo. Diet karbo sendiri merupakan diet yang mengurangi makan nasi, roti, daging dan menu manis lain.

2. Terapi salon