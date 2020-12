Tulis Kalimat Bijak, Tania Ayu Disindir Soal Tarif Rp75 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Kasus prostitusi online yang melibatkan artis TA menghebohkan dunia hiburan tanah air.

Nama artis Tania Ayu pun sempat terseret dalam kasus tersebut. Tak sedikit warganet yang menduga artis TA itu adalah Tania Ayu.

Akun Instagram Tania Ayu pun sempat menghilang saat kasus itu mencuat ke publik.

Namun belakangan, akun Instagram @taniaayusiregarofficial, sudah kembali aktif.

Pemain film Di Bawah Umur itu bahkan sudah membagikan kegiatannya. Pada unggahan teranyar, ia membagikan potret dirinya dengan rambut tergerai.

Dara kelahiran 31 Januari 1994 itu juga menuliskan kalimat bijak mengenai refleksi diri di depan kaca.

"Don't take mirrors too seriously, ur true reflection is in ur heart. #happyweekend," tulis Tania Ayu, sebagai keterangan foto yang diunggah Minggu (20/12).

Foto unggahan Tania Ayu itu pun langsung dibanjiri beragam komentar dari pengikutnya di Instagram.