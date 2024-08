Tumbuh Signifikan 310,18%, AUM Produk Reksa Dana Gamasteps BRI-MI Tembus Rp1,1 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - BRI Manajemen Investasi kembali menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalammemperkuat inklusi keuangan dan pendidikan untuk #WujudkanMasaDepan masyarakat di Indonesia.

Kali ini melalui pencapaian positif pada pertumbuhan Dana Kelolaan (Asset Under Management/AUM) dari produk reksa dana BRI Gamasteps Pasar Uang (BRI Gamasteps) yang telah menembus Rp1,1 triliun.

Direktur Utama BRI-MI, Tina Meilina mengatakan sinergi dengan Bank BRI menjadisalah satu faktor penting dalam meningkatnya AUM reksa dana produk BRI Gamasteps.

"Kami dengan bangga mengumumkan bahwa AUM Reksa Dana BRI Gamasteps per 31 Juli 2024 mengalami pertumbuhan secara Year to Date (YtD) sebesar 310,18% atau telah mencapaiRp1,1 triliun dibandingkan dengan AUM per Desember 2023, yaitu Rp352 Miliar. Pencapaian tersebut didukung oleh Bank BRI melalui cakupan jaringan nasabah yang luas,” ujar Tina.

Tidak hanya itu, Tina menambahkan bahwa meningkatnya AUM BRI Gamasteps tak lepas daridukungan investor yang ingin menggabungkan pertumbuhan keuangan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Pertumbuhan signifikan inimenunjukkan bahwa minat investor terhadap produk reksa dana Gamasteps yang mendukung perkembangan kualitas pendidikan semakin tinggi," tambahnya.

Sebagai informasi, produk reksa dana BRI Gamasteps merupakan produk pasar uang yang dibentuk dengan kerja sama antara Bank BRI, selaku pemegang saham mayoritas, BRI-MI selaku Manajer Investasi, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Yayasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tujuan dari produk reksa dana BRI Gamasteps yaitu memperoleh tingkat pendapatan yang bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi.