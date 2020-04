Tunangan Cita Citata Masuk Islam, Mantan Suami Nikita Mirzani Jadi Saksi

jpnn.com, JAKARTA - Mantan suami Nikita Mirzani, Dipo Latief rupanya menjadi salah satu saksi dari tunangan pedangdut Cita Citata, Roy Geurts saat proses menjadi mualaf.

Hal itu diketahui dari video yang diunggah Dipo Latief di akun Instagram miliknya, Sabtu (18/4).

"In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Congratulations bro @rygrts!" tulis Dipo Latief sebagai keterangan video.

Ia juga mendoakan agar sahabatnya itu menjadi lebih sukses setelah memeluk agama Islam.

"Alhamdulillah (Praise to Allah) who has guided you to Islam, the path to success in this life and the next," lanjut Dipo Latief.

Diketahui, Roy Geurts memutuskan memeluk Islam setelah bertunangan dengan Cita Citata. Keduanya berencana akan menikah tahun ini.