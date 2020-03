Tunggal Putra Indonesia Punah di All England 2020

jpnn.com, BIRMINGHAM - Shesar Hiren Rhustavito alias Vito menjadi pelengkap derita tim tunggal putra Indonesia di All England 2020.

Pemain asal Sukoharjo itu menjadi tunggal putra terakhir Merah Putih yang gugur di ajang bergengsi dunia ini.

Vito kalah pada laga 16 Besar di Arena Birmingham, Kamis (12/3) malam WIB. Vito kalah 21-18, 13-21, 19-21 dari tunggal Denmark Rasmus Gemke.

Sebelumnya, tiga tunggal putra Indonesia lainnya yakni Jonatan Christie alias Jojo, Anthony Sinisuka Ginting dan Tommy Sugiarto keok di babak pertama kemarin.

Highlights | Malaysian rising star Lee Zii Jia ???????? puts on an outstanding performance defeating Jonatan Christie ???????? in two straight games in the opening match on the day ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #AllEnglandOpen2020 #YAE20 #WorldTour pic.twitter.com/UZ92n9YF9R — BWF (@bwfmedia) March 11, 2020