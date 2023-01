Twitter Blue Mulai Tersedia di Android, Cek nih Harganya Bila Ingin Berlangganan

jpnn.com - Twitter baru saja meluncurkan layanan premiumnya, Twitter Blue untuk pengguna handphone (HP) di Android.

Sebelumnya, layanan tersebut sudah dirilis pada akhir tahun lalu untuk versi website dan iOS.

Namun, bagi pengguna yang ingin berlangganan layanan tersebut, Twitter membanderol 11 USD atau sekitar Rp 166 ribu perbulan.

Harga tersebut sama seperti di perangkat iOS.

Dikutip dari situs web Help Center Twitter, Jumat (20/1), harga berlangganan tersebut terlihat lebih mahal 35 persen dibandingkan dengan biaya berlangganan khusus website yang dibanderol 8 dolar AS (Rp 121 ribu) per bulan-nya.

Twitter hingga saat ini tidak menjelaskan alasan perbedaan harga berlangganan versi ponsel pintar dan website.

Namun, perusahaan yang dipimpin oleh Elon Musk itu memang ingin menurunkan biaya Play Store untuk pembelian dalam aplikasi pada pengguna.

Layanan Twitter Blue memberikan penggunanya tanda terverifikasi atau centang biru.