Tyas Mirasih Sedang Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari artis Tyas Mirasih. Hal ini lantaran kakak sepupunya, Sisil meninggal dunia.

Kabar ini diketahui lewat postingan Instagram Story miliknya, yang kembali diunggah oleh akun gosip lambe_lamis.

Dalam Instagram Story-nya, Tyas mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan sang kakak.

“Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un ka @sisiliasupriyadi Rest ini peace my forever love,” tulisnya.

“May angel guide you to a better place ka,” sambung Tyas pada postingan foto lainnya.

Kepergian sang kakak tampaknya membuat istri Raiden ini masih terpukul.

Hal ini terlihat saat dirinya mengunggah foto jenazah kakak sepupunya, di mana Tyas seolah tidak percaya.

“Ka @sisiliasupriyadi is this real???,” tanyanya.