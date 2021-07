Tycho dan Benjamin Gibbard Berkolaborasi, Rilis Only Love

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Musikus Tycho alias Scott Hansen menjalin kolaborasi dengan Benjamin Gibbard, vokalis Death Cab for Cutie.

Sinergi dua musisi peraih nominasi Grammy Award itu menghasilkan lagu berjudul Only Love.

Lagu tersebut dirilis hari ini (14/7) secara global oleh Mom + Pop Music/Ninja Tune.

Tycho memadukan produksi musik dan aransemen primanya dengan lirik-lirik humanis dan mendalam dari Benjamin Gibbard.

"Suara Ben adalah elemen yang sangat penting dari segi produksi musik, menurutku terdengar sangat menyatu dengan warna musik dan instrumentasi yang aku gemari," kata Tycho soal lagu Only Love, Rabu (14/7).

Only Love menjadi rilisan elektronik pertama Benjamin sejak proyek The Postal Service miliknya yang telah disertifikasi RIAA platinum lebih dari satu dekade lalu.

Kolaborasi mereka bermula saat Tycho diundang oleh Death Cab for Cutie untuk me-remix single The Ghosts of Beverly Hills.

Menurut Tycho, Only Love mulanya adalah lagu instrumental.