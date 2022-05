Ucapan Kasarnya Viral di Medsos, Yeremia Rambitan Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Pemain ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Rambitan akhirnya buka suara setelah ucapan 'kasarnya' viral di media sosial.

Partner Pramudya Kusumawardana itu menyampaikan permintaan maaf lewat akun instagram resmi PBSI, @badminton.ina.

"Halo semuanya, atas nama pribadi, saya memohon maaf kepada PBSI, NOC Indonesia, dan pencinta bulu tangkis Indonesia. Saya menyesali perbuatan saya yang khilaf saat bercanda dengan rekan saya," ucap Yeremia.

Lebih lanjut, Yeremia menjelaskan dirinya sudah mendapat teguran keras dari pelatih dan juga sudah meminta maaf kepada pihak terkait.

"Pelatih sudah menegur saya dengan keras dan saya juga sudah meminta maaf kepada volunteer tersebut," imbuh Yeremia.

Sebelumnya, ucapan tak senonoh Yeremia viral di media sosial. Pebulu tangkis 22 tahun itu mengeluarkan kalimat tidak pantas saat melangsungkan live di aplikasi tiktok .

"I love you, i want fu*k you," ungkap pemain yang akrab disapa Yere itu.

Yeremia merupakan ganda putra Indonesia yang bermain di SEA Games 2021 dengan partnernya, Pramudya Kusumawardana.