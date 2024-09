Ucapan Terima Kasih Bagi Presiden Jokowi Mengalir Lewat Unggahan Ajudannya

jpnn.com - JAKARTA - Ajudan Presiden Joko Widodo Syarif Muhammad Fitriansyah menggunggah sebuah video di laman media sosial Instagramnya dengan keterangan 'His name is Joko Widodo not Mulyono and he will be leaving behind a great Legacy for Indonesia not a Dynasty', Sabtu (14/9).

Dalam bahasa Indonesia keterangan tersebut bermakna 'Namanya Joko Widodo bukan Mulyono dan dia akan meninggalkan warisan besar untuk Indonesia, bukan dinasti'.

Video mencuplik tribute sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi membawa Indonesia menuju negara maju.

Video yang diunggah pria kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat ini sebelumnya juga sudah diputar pada Rakernas Gerindra beberapa waktu lalu.

Video tersebut memuat foto-foto Jokowi sejak muda dan prestasi Jokowi, serta momen bersejarah bersama sahabatnya, presiden terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

Video berlatarkan lagu 'Putra Bangsa' yang dinyanyikan band 'The Garudas'.

Lagu ini aslinya berjudul 'Danny Boy', sebuah lagu tradisional asal Irlandia yang dilantunkan kembali oleh grup Celtic Woman pada 2005. Lirik dari lagu ini pun diubah atas izin pemiliknya.

Unggahan Syarif menuai tanggapan dari para warganet. Banyak yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Antara lain disampaikan akun @anisah.mulyati.16.