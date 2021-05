Ucie Sucita Dapat Kejutan di Hari Ulang Tahun

jpnn.com, JAWA TIMUR - Penyanyi dangdut Ucie Sucita memperingati ulang tahun ke-31 di Taman Dayu Golf, Pandaan, Pasuruan pada Jumat (28/5) malam.

Ucie Sucita mengaku tidak menyangka mendapat kejutan di tengah momen liburannya ke Jawa Timur.

"Sungguh saya tak menyangka, ini sangat surprise, apalagi di-prank sama Cak Sodiq dan artis-artis JPNN Musik, tega banget," kata Ucie Sucita.

Pelantun Semua Akan Dangdut Pada Waktunya itu menyebut acara ulang tahunnya digelar secara sederhana dan hanya dihadiri teman dekat.

Meski sederhana, acara kejutan untuk Ucie Sucita tetap meriah penuh keakraban.

Sejumlah tamu yang hadir di antaranya, Dirut JPNN Group Auri Jaya, Dirut Arema Media Imawan Mashuri, presenter Desi Imawan, belasan artis JPNN Musik, tim Sarita Beauty, dan sahabat dekat lainnya.

Ucie Sucita tidak hanya sekadar potong kue dalam acara ulang tahunnya.

Dia juga menyanyikan beberapa lagu, salah satunya yakni lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston.