Ulang Tahun Terburuk Sepanjang Hidup Ifan Seventeen

jpnn.com, JAKARTA - Ifan Seventeen baru saja memperingati ulang tahun ke-36. Bagi vokalis band Seventeen, perayaan ulang tahun kali ini adalah yang terburuk. Dia tak bisa merayakan dengan orang-orang terkasih.

Musibah tsunami yang menewaskan rekannya di Seventeen dan istrinya, Dylan Sahara pada tahun lalu masih meninggalkan duka mendalam.

"Happy Birthday to me, i love you @dylan-sahara. Tidak ada perayaan ulang tahun untuk tahun ini," ungkap Ifan Seventeen lewat akun Instagram miliknya.

Pelantun Selalu Mengalah itu merasa hampa pada momen ulang tahun ini. Sebab tidak ada lagi kejutan dari Dylan, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia bahkan menyebut tahun ini adalah ulang tahun terburuknya.

"Enggak ada surprise yang selalu kamu kasih, enggak ada rumah yang terhias dengan balon warna-warni yang kamu siapin seharian. There's no birthday cake, enggak ada kamu yang teriak-teriak happy birthday dengan nada yang melengking sampai sakit kupingku," cerita Ifan Seventeen.

"Walaupun ulang tahun terakhirku sama kamu (tahun lalu) ada kejadian buruk, ada hal yang enggak kita suka terjadi. Sampe sempet terlontar dari mulutku kalo 'this is the worst birthday ever'. Sepanjang hari kamu membujukku sayang, even though it wasn't your fault at all. And i really regret it, karena ternyata aku salah sayang, ternyata ada yang lebih buruk dari ulang tahunku kemarin, yaitu saat datangnya ulang tahunku tanpa ada kamu, tanpa kamu yang ada di sampingku. And the fact is enggak ada hari yang lebih sedih dari aku disini sendiri, tanpa kamu," sambung Ifan panjang lebar.