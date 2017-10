Ultah ke 32, Herjunot Ali Pamer Akun Instagram Baru

jpnn.com, JAKARTA - Di hari ulang tahunnya ke-32, aktor Herjunot Ali memutuskan untuk membuat akun Instagram pribadi.

Hal tersebut menjadi sesuatu yang baru dari pemain film Realita Cinta. Dia menamai akun Instagramnya, herjunotali.studio.

Saking barunya, pria karib disapa Junot itu mengenalkan dirinya. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih atas ucapan dan doa di hari ulang tahunnya pada Minggu (8/10).

"I’m turning 32 today and thank you for all the wishes. Ok, and now I’m ready. Hello Instagram, I would love to get to know each of you better. Kita kenalan dong..Nama kamu siapa, kamu dari mana? dan apa yang kamu suka dalam hidup?. Me first, my name is Junot, from Jakarta. What fascinates me in life are sharks and street photography. Your turn.. .#BRBGKLTR,” tulis Junot.

Mengetahui akun tersebut milik Junot, warganet yang sebagian besar adalah penggemarnya langsung memburu kolom komentar.

"Setelah 5 tahun menunggu akhirnya bang juple punya ig juga Happy Birthday bang allah bless u,” celetuk akun nandanurmalaa.

"Gue ngguin dri dlu..yeayy akhrinya keluar juga ini ig horehhh horehh. Hbd abang ku...trnyata kado buat fansnya punya ig baru ya..,” lanjut durahimendu94.

"Happy birthday bang junot! All the best ya. Soo happy akhirnya ada yg can't-take-my-eyes-of-you lagi di ig,” sambung rikhasya.(mg7/jpnn)