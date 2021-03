Unggahan Perdana Mantan Suami Laudya Cynthia Bella usai Menikah Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran resmi menikahi selebgram bernama Noor Nabila, pada Jumat (19/3).

Pernikahan Engku Emran dengan Nabila dilangsungkan di salah satu masjid di Malaysia.

Satu hari setelah menikah, Engku Emran mengunggah potret kemesraan dengan sang istri di akunnya di Instagram.

Bapak satu anak itu menuliskan harapan untuk rumah tangganya dengan Nabila serta mengungkap tanggal mereka jadian.

"Lets do this mylove (ayo lakukan ini cintaku)- 31 Jan 2021," tulis Engku Emran sebagai keterangan foto.

Pada unggahan terbaru, Emran juga menuliskan kata-kata romantis untuk pasangannya tersebut.

"Day 1: May we cross the finishing in Jannah my love (hari pertama: semoga kami melewati akhir di surga cintaku)," tulis Emran.

Unggahan itu pun langsung menuai komentar dari pengikut Engku Emran di Instagram.