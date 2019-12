Uniview Technologies Menjajaki Pasar CCTV di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Manufaktur video surveillance bernama Uniview mulai menjajaki pasar closed-circuit television (CCTV) di Indonesia dengan meresmikan kantor cabangnya di Soho Capital Office, Jakarta Barat. Uniview akan menginvestasikan secara maksimal sumber dayanya ke pasar Indonesia.

Uniview Technologies adalah manufaktur video surveillance terbesar ketiga di Tiongkok dan keempat di dunia. Tidak seperti manufaktur lainnya, Uniview merupakan perusahaan berbasis networking. Uniview bertumbuh pesat dengan penghasilan bersih yang meningkat 13 kali lipat sejak berdiri pada 2011.

Vice President of Uniview and President of International Business Departemen Ximen Yan mengatakan, hingga saat ini produk Uniview sekarang sudah digunakan di 145 negara. Uniview telah mendirikan 12 anak perusahaan dan kantor cabang Internasional yang akan terus bertambah di masa mendatang, agar pihaknya bisa memberikan penjualan dan pelayanan yang lebih maksimal.

“Tongxiang Manufacturing Base yang baru berdiri di China mampu menghasilkan 10 juta unit setiap tahunnya. Bersama-sama dengan 4 pergudangan (warehouses) di Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Asia, pemasaran logistik global terbentuk dengan cepat.” Kata Ximen Yan, dalam siaran tertulisnya.

Dengan pertumbuhan yang ekstensif, kebutuhan akan adanya kantor lokal semakin diperlukan. Uniview menciptakan nilai dengan kualitas tinggi, mengembangkan nilai dengan inovasi dan berbagi nilai melalui kerja sama dengan partner global.

“Oleh karena itu, Uniview melakukan kerja sama strategis dengan partner – partner global guna memberikan layanan dan dukungan lokal yang semakin cepat dan menyeluruh,” jelasnya.

Uniview menciptakan produk yang dapat digunakan di berbagai lingkungan dan menghadirkan produk andal bagi kondisi yang minim cahaya ataupun jaringan yang rumit. Dengan memprakarsai penelitian dan pengembangan produk teknologi yang inovatif, Uniview mengutamakan produk berkualitas tinggi, memberikan harga dan pengalaman terbaik untuk para pelanggan.

“Membuka cabang kantor baru di Indonesia adalah langkah pertama kami agar Uniview dapat dikenal oleh pelanggan-pelanggan potential di Indonesia sebagai manufaktur terdepan dengan solusi yang relevan.” tutup Ximen Yan.(mg7/jpnn)