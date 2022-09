Unjuk Diri di AKI 2022, UMKM Sidoarjo Dapat Dukungan Shopee dan Kemenparekraf

jpnn.com, SIDOARJO - Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2024.

Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah melakukan pembinaan terhadap ribuan UMKM di seluruh Indonesia melalui program Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022.

Salah satunya adalah Annisa Amalia Sholihah, pengusaha muda asal Sidoarjo yang terpilih untuk mengikuti program pelatihan dan pameran AKI 2022 di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada 2020 lalu, perempuan belia berusia 21 tahun ini mendirikan brand hijab bernama Ayysee Official.

Brand ini hadir dari keresahan Annisa sebagai pengguna hijab, yang kerap kali mengalami kendala saat membeli pakaian yang diinginkan, mulai dari sulitnya menyesuaikan ukuran baju yang dijual di retail hingga keperluan aksesoris hijab yang tidak efisien.

Annisa yang memiliki latar belakang pendidikan di Jurusan Tata Busana ini menghadirkan produk hijab sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

Ayysee Official dengan slogan “Bringing you the modest solution” mulai merilis berbagai produk hijab inovatif. Salah satunya adalah produk dalaman hijab yang dapat digunakan untuk berolahraga dan beraktivitas sehari-hari.

Hasilnya, produk hijab yang bernama Inner Ninja Hatori ini laris manis hingga terjual lebih dari 10 ribu produk di Shopee. Annisa juga menyediakan produk inovatif lain seperti Compact Hijab Kit, yakni kumpulan aksesoris hijab sampai gamis dengan berbagai macam ukuran.