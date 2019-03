Update All England 2019: Empat Unggulan Disuruh Angkat Koper

jpnn.com, BIRMINGHAM - Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya melengkapi derita sejumlah pemain unggulan yang tumbang di babak pertama All England 2019, Rabu (6/3).

Minions (julukan Marcus / Kevin) keok di tangan ganda Tiongkok peringkat 12 dunia Liu Cheng / Zhang Nan 19-21, 22-20, 21-17 dalam pertandingan di Arena Birmingham. Sebelum Marcus / Kevin yang merupakan unggulan pertama dan juara bertahan, tiga unggulan lainnya juga berguguran di babak pertama.

Dari tunggal putra, unggulan ketiga asal Taiwan Chou Tien Chen bertekuk lutut di depan pemain Tiongkok Huang Yuxiang 14-21, 21-16, 22-24. Masih dari nomor tunggal putra, unggulan delapan asal Indonesia Anthony Sinisuka Ginting takluk dari Ng Ka Long Angus (Hong Kong) 18-21, 21-13, 11-21.

Kemudian dari sektor tunggal putri, unggulan kelima asal India Pusarla V Sindhu menyerang di tangan Sung Ji Hyun (Korea) 16-21, 22-20, 18-21.

Great effort by Sung Ji Hyun to defeat Pusarla V. Sindhu

in round of 32 #YAE19 #HSBCBWFbadminton@YonexAllEngland 2019 pic.twitter.com/NTu1gfVWvS — BWF (@bwfmedia) March 6, 2019