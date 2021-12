Update Harga Kripto Hari Ini, Ethereum Loyo

jpnn.com, JAKARTA - Harga Ethereum cenderung melemah pada perdagangan Senin (6/12) diperdagangan Litedex Protocol.

Mata uang digital itu berada di kisaran harga USD 48.076,30 hingga USD 49.309,35 per keping.

Kendati demkian, beberapa kripto mulai kembali menguat tipis-tipis.

Direktur PT. TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan berdasarkan coinmarketcap.com, Bitcoin (BTC) melemah 0,06 persen USD 48.953

Kemudian, Binance coin (BNB) minus 2,2 persen ke USD 548,12 per koin dan Solana (SOL) jatuh 0,88 persen ke USD 193,29 per koin.

Begitu juga dengan Cardano (ADA) yang melemah 0,72 persen ke USD 1,37 per koin, Ripple (XRP) terkontraksi 3,13 persen ke USD 0,8 per koin, dan Dogecoin (DOGE) minus 0,9 persen ke USD 0,17 per koin.

Tak ketinggalan, Shiba Inu (SHIB) dan binance USD (BUSD) juga berada di zona merah, masing-masing melemah 0,92 persen ke USD 0,00003 per koin dan minus 0,08 persen ke USD 0,99 per koin.

Meski begitu, beberapa kripto lainnya berhasil menguat di zona hijau.