Update Loker BUMN: Nindya Karya Membuka Kesempatan, Ini Bocoran Kualifikasinya

jpnn.com, JAKARTA - Ada kabar baik bagi pencari kerja, karena PT Nindya Karya (Persero) membuka kesempatan untuk mengisi formasi yang tersedia.

Dipantau dari aku Instagram resmi @Kemnaker loker BUMN bidang konstruksi itu dibuka hingga 19 November 2021.

Adapun formasi itu adalah staf general investment administrator.

Selain itu, ada beberapa LOWNGAN Knon disclosure agreement (NDA), memorandum of undersyanding (MoU) and manajemen arsip dokumen

4. Berpengalaman minimal dua tahun di bidang terkait

5. Menguasai dan fasih berbahasa Inggris lisan dan tulisan

Jika berminat langsung aja kunjungi https://www.nindyakarya.co.id/career.

Kendati demikian, Nindya Karya mengingatkan agar berhati-hati dengan lowongan kerja palsu.