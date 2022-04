Update Terkini Harga Minyak Dunia, Ada Kabar Baik dari Amerika

jpnn.com, JAKARTA - Harga minyak dunia ditutup lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB).

Dilansir dari Antara, penurunan itu terjadi setelah anggota Badan Energi Internasional (IEA) setuju untuk bergabung dalam rilis cadangan minyak Amerika Serikat terbesar yang pernah ada.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni turun 32 sen atau 0,3 persen, menjadi menetap di USD 104,39 per barel di London ICE Futures Exchange.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei kehilangan USD 1,01 atau 1,0 persen, ditutup di USD 99,27 per barel di New York Mercantile Exchange.

Baik kontrak acuan harga minyak mentah Brent maupun minyak AS anjlok sekitar 13 persen.

Penurunan mingguan itu disebu-sebut terbesar sepanjang dua tahun setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan pelepasan cadangan minyak daruratnya pada Kamis (31/3).

Biden mengumumkan pelepasan 1 juta barel per hari (bph) minyak mentah selama enam bulan mulai Mei, yang pada 180 juta barel merupakan pelepasan terbesar dari Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS.

Direktur Divisi Urusan Unternasional di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Hidechika Koizumi mengtakan negara-negara anggota IEA tidak menyetujui volume komitmen masing-masing negara pada pertemuan darurat mereka Jumat (1/4).