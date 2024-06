Uruguay Vs Bolivia 5-0, Cek Klasemen Grup Copa America 2024

jpnn.com - NEW JERSEY - Uruguay melibas Bolivia pada matchday 2 Grup C Copa America 2024, di MetLife Stadium, New Jersey, Jumat (28/6) pagi WIB.

Uruguay menang 5-0. Gol bersumber dari Facundo Pellestri (menit ke-8), Darwin Nunez (21), Maximiliano Araujo (77), Fede Valverde (81), dan Rodrigo Bentancur (89).

La Celeste -julukan Timnas Uruguay, pun memimpin klasemen Grup C.

Dengan poin enam dan keunggulan head to head dari Panama dan Bolivia, Uruguay sudah mengirim satu kakinya di perempat final.

Klasemen Grup Copa America 2024 (Jumat, 28/6)

copaamerica

Buat Bolivia, kekalahan ke-14 berturut-turut di Copa America ini membuat mereka tak mungkin ke 8 Besar, gagal lulus dari babak grup dalam sembilan dari sepuluh Piala Amerika terakhir.

Hingga Jumat (28/6), hanya Argentina dan Venezuela yang sudah memastikan satu tiket 8 Besar. (ca/jpnn)

Bagan Babak Gugur Copa America 2024

flashscore