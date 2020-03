Usaha BI Sukses Dorong Rupiah Menguat 170 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Usaha Bank Indonesia mampu membuat sentimen pasar lebih positif, hasilnya nilai tukar rupiah hari ini, Rabu (4/3), mulai membaik.

Rupiah ditutup menguat 170 poin atau 1,19 persen menjadi Rp 14.113 per dolar AS, berbanding posisi hari sebelumnya Rp 14.283 per dolar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, mengatakan efek stimulus dari Bank Indonesia masih berlanjut pada hari ini apalagi ditambah dengan Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed), yang mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga acuan 50 basis poin (bps) menjadi 1-1,25 persen.

"Sentimen pelaku pasar terangkat dan kembali masuk ke aset dengan imbal hasil tinggi, salah satunya rupiah," ujar Ibrahim.

Menurut Ibrahim, The Fed dan BI mengambil langkah cepat guna membantu roda perekonomian akibat wabah Virus Corona baru atau Covid-19 yang diprediksi akan menekan pertumbuhan ekonomi global.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi Rp 14.160 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp 14.108 per dolar AS hingga Rp 14.185 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan rupiah menguat menjadi Rp 14.171 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp 14.222 per dolar AS. (antara/jpnn)