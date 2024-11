Usia Penonton Konten Pornografi di Australia Semakin Muda

Our Watch, sebuah lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Australia, menemukan usia warga Australia yang terpapar konten pornografi semakin muda.

Laporan 'The Our Watch of Pornography On Young People' dibuat setelah survei yang diikuti 832 anak muda di Australia berusia 16-20 tahun.

Laporan tersebut menyebutkan remaja perempuan pertama kali terpapar pornografi sebelum ulang tahun yang ke-14, rata-rata berusia 13.9 tahun, atau 2 tahun lebih muda sejak survei terakhir dilakukan di tahun 2018.

Sementara rata-rata remaja pria pertama kali menonton konten pornografi di usia 13.2 tahun. Lebih dari setengah remaja pria menonton konten pornografi setidaknya seminggu sekali dan 12 persen menonton setiap hari.

Hampir sepertiga dari anak muda Australia yang disurvei mengatakan pornografi sebagai salah satu sumber pendidikan seksual dan kebanyakan remaja berusia 16-17 tahun menganggap pornografi terlihat realistis.

Laporan tersebut mengakui meski pornografi "pada dasarnya tidak bermasalah", tapi perilaku seksual yang digambarkan mengkhawatirkan, apalagi ketika anak-anak menganggap kekerasan yang ada di pornografi sebagai perilaku normal.

Direktur eksekutif Our Watch, Patty Kinnersly, mengatakan laporan tersebut menyoroti pentingnya anak muda diberikan materi dan kesempatan untuk belajar tentang seks di lingkungan yang tepat.

"Kita harus meningkatkan pendekatan terhadap anak muda soal consent [persetujuan kedua belah pihak] dan hubungan yang sehat di luar pornografi," katanya kepada ABC News.