Usir Pasukan Putin, 2 Pria Ukraina Kencing di Tank Rusia

jpnn.com, KHARKIV - Pasukan Ukraina merebut kembali Kota Chuhuiv dari kendali Rusia.

Pejabat pertahanan setempat Letnan Jenderal Serhiy Shaptala mengeklaim mereka telah menimbulkan kerugian besar kepada tentara Rusia.

Dua komandan tinggi Rusia dilaporkan tewas dalam pertempuran di kota yang terletak di Provinsi Kharkiv itu.

"Kota Chuhuiv telah dibebaskan," kata sang jenderal di Facebook, seperti dilansir The Sun, Selasa (8/3).

"Para penjajah menderita kerugian besar dari personel dan peralatan. Commander of the 61st Seperate Marine Brigade of the Russian Armed Forces Letnan Kolonel Dmitry Safronov dan Deputy Commander of the 11th Separate Airborne Assault Brigade of the Russian Armed Forces Letnan Kolonel Denis Glebov, tewas," imbuhnya.

Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan di sejumlah kendaraan militer bertanda "Z" telah berkibar bendera Ukraina.

Simbol atau huruf Z selama invasi Rusia ke Ukraina identik dengan propaganda dukungan untuk Presiden Vladimir Putin menyerang Ukraina.

Pada klip lain tampak juga dua pria sipil Ukraina buang air kecil di tank Rusia bertanda "Z".