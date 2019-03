Vanessa Angel Yakin Bakal jadi Manusia yang Jauh Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - Nicky Tirta merasa salut dengan Vanessa Angel. Di tengah keterpurukannya saat ini, Vanessa tetap tegar dan mencoba ikhlas dengan cobaan masalah yang menimpanya saat ini.

Menurut Nicky, tak mudah menjadi seorang Vanessa Angel. Bahkan kini mantan rekan duetnya itu menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Tuhan.

Sadar hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan, Vanessa memilih untuk lebih banyak berdoa setiap hari meminta perlindungan dan kekuatan menghadapi permasalahannya.

“Dia semakin yakin ke depannya akan menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Menurut saya she is getting stronger and stronger dengan segala tempaan hidup setiap harinya, walaupun terlepas dari banyaknya pikiran dan keadaan membuat dia terlihat semakin kurus dan sering sakit,” urainya.

BACA JUGA: Nicky Tirta: tak Mudah Menjadi Vanessa Angel

"Dan suatu saat dia akan bisa membuktikan ke depan dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan saya yakin itu,” kata Nicky.

Mantan kekasih Dewi Perssik ini lantas meminta doa kepada pengikutnya di Instagram supaya kasus yang menjerat Vanessa Angel cepat kelar dan bisa segera bebas.

"Terlepas dari apa pun manusia enggak ada yang sempurna. Mohon doa dan dukungannya untuk sahabatku, adikku, agar masalahnya cepat selesai, bisa berjuang menghadapi semuanya dan menjadi manusia yang lebih baik,” pinta Nicky.(chi/jpnn)