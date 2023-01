Venna Melinda Diduga Mengalami KDRT, Verrell Bramasta Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Verrell Bramasta memberi tanggapan setelah ibunya, Venna Melinda diduga mengalami KDRT oleh Ferry Irawan.

Dia memastikan bakal berdiri membela sang ibunda.

"I'm here for you, Ma. Bismillah," ungkap Verrell Bramasta melalui akun miliknya di Instagram Story, Senin (9/1) malam.

Aktris Venna Melinda tiba-tiba melaporkan suaminya, Ferry Irawan ke polisi.

Dia memolisikan sang suami atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Awalnya, Venna Melinda mendaftarkan laporan tersebut ke Polres Kediri Kota, lalu dilimpahkan ke Polda Jawa Timur.

Peristiwa KDRT yang dialami Venna Melinda oleh Ferry Irawan terjadi di sebuah hotel di Kota Kediri, pada Minggu (8/1) pagi.

Adapun Venna Melinda telah diperiksa terkait laporannya terhadap Ferry Irawan.