Via Vallen Bikin Penggemar Cemas

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen membuat penggemarnya cemas.

Sebab, belum lama ini Via mengunggah foto tengah memejamkan mata, yang menarik perhatian adalah keterangan yang dia tuliskan.

Via mengatakan, “Apa pun yang terjadi aku harus menyanyii”.

Keterangan ini langsung mengundang reaksi terutama dari penggemarnya. Mereka mengaku khawatir dengan kondisi Via saat ini.

Pasalnya, sejak lagu Sayang melesat, jadwal Via makin padat.

Jadwal manggung off air dan on air yang terus berdatangan, berimbas pada kondisi Via yang kelelahan.

Karena itu, banyak netizen memberikan dukungan kepadanya.

“Rintangan adalah tantangan .. maju trus,” kata pit.brad.