Via Vallen Melahirkan Anak Pertama, Ini Nama Panggilan Bayinya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen akhirnya melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Chevra Yolandi.

Dia melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Minggu, 7 Juli 2024.

Kabar persalinan Via Vallen diungkapkan oleh Chevra Yolandi melalui akun miliknya di Instagram.

“07.07.2024, jam 07.17 WIB. Alhamdulillah," ungkap Chevra Yolandi.

Suami Via Vallen itu kemudian memberi bocoran soal nama anak pertama.

Adapun bayi laki-laki yang baru dilahirkan Via Vallen itu diberi nama panggilan Agham.

"Welcome to the world jagoanku Agham," sambung Chevra Yolandi.

Kabar Via Vallen melahirkan anak pertama langsung menuai komentar dari netizen yang mengucapkan selamat.