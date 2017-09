Video Jawara UNWTO Award Jadi Bintang di Rakornas Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Video Wonderful Indonesia: The Journey to A Wonderful Indonesia yang menjadi juara di ajang UNWTO Tourism Video Competition mendapatkan kehormatan di Birawa Hall Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, (27/9).

Video tentang promosi pariwisata Indonesia itu mendapat apresiasi tinggi dari para hadirin dalam acara Wonderful Indonesia Tourism Awards yang juga menjadi rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Pariwisata Indonesia.



Dalam acara itu, semua mata tertegun melihat video berdurasi 3 menit tersebut. Siapa yang di balik suksesnya video itu?

Selain Menteri Pariwisata Arief Yahya, tentu saja sang sutradara Condro Wibowo serta kedua pemerannya, David John Schaap dan Widika Sidmore.

Widika yang datang dengan gaun cantik dengan rambut terurai menceritakan pengalamannya saat proses shooting video yang sukses menyabet dua kategori sekaligus, yaitu UNWTO Video Competition 2017 Region East Asia and Pacific dan People's Choice Award.



"Tentunya sangat bahagia. Tidak ada kata-kata yang bisa mengutarakan betapa bangganya kerja keras kita mendapatkan recognition di mata dunia," ujar wanita yang lahir di Denpasar 25 tahun lalu itu.

"Tapi, of course ini juga tidak mengagetkan buat saya, secara Indonesia memang secantik dan seistimewa di dalam video-video Wonderful Indonesia, dan Indonesia pantas menerima dua penghargaan di UNWTO itu," lanjutnya.

Wanita yang juga model internasional itu menceritakan kesan-kesan, beragam cerita, kejadian unik, serta kesulitan yang dialaminya bersama tim saat shooting yang dikerjakan selama satu bulan nonstop. Menurutnya, semua lokasi memiliki keistimewaan tersendiri.

“Tidak ada yang bisa disamakan maupun dibandingkan satu sama lain. It was never been easy for us (tak mudah bagi kami, red). Tapi karena kita mengerjakan semua dengan tekun dan hati sebagai keluarga, semua tantangan menjadi ringan. Jadi bisa kebayang dong, betapa terkagumnya kita setiap kali melihat lokasi-lokasi ini untuk pertama kalinya," katanya.

Sementara itu sang sutradara, Condro Wibowo mengaku mengerahkan 34 orang untuk melakukan produksi video Wonderful Indonesia itu selama satu bulan. Dia menceritakan kesan-kesan selama proses shooting.