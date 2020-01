Viktor Axelsen jadi Semifinalis Terakhir Malaysia Masters 2020, Siapa 19 Pemain Lainnya?

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tunggal putra Denmark Viktor Axelsen merebut tiket terakhir ke semifinal Malaysia Masters 2020.

Melakoni pertandingan perempat final pemungkas di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat (10/1) malam WIB, Axelsen menang atas pemain Tiongkok Chen Long 21-11, 12-21, 22-20 dalam waktu 68 menit (statistik BWF).

Di semifinal besok, Axelsen akan meladeni Ng Ka Long Angus, tunggal putra Hong Kong yang tembus 4 Besar usai menyingkirkan pemain Indonesia Jonatan Christie.

Dari 20 semifinalis Malaysia Masters 2020 yang akan bertarung besok, ada empat dari Indonesia.

Mereka ialah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja. Berikut di bawah ini para semifinalis dari lima sektor. (adk/jpnn)

Semifinal Malaysia Masters 2020:

Tunggal putra:

Kento Momota (Jepang) vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Viktor Axelsen (Denmark) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

Tunggal putri:

Tai Tzu Ying (Taiwan) vs He Bing Jiao (Tiongkok)

Carolina Marin (Spanyol) vs Chen Yu Fei (Tiongkok)

Ganda putra:

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Kim Gi Jung/Lee Yong Dae (Korea)

Li Jun Hui/Liu Yu Chen (Tiongkok) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia)

Ganda putri:

Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Du Yue/Li Yin Hui (Tiongkok)

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) vs Li Wen Mei/Zheng Yu (Tiongkok)

Ganda campuran:

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok) vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia)

Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia) vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Tiongkok)