Vinales Start Paling Depan di MotoGP Qatar, Marquez Ketiga

jpnn.com, LOSAIL - Rider Movistar Yamaha Maverick Vinales meraih pole position di MotoGP Qatar 2019. Dalam sesi kualifikasi utama di Losail, Minggu (10/3) dini hari WIB, pembalap dengan nomor motor 12 itu mencatatkan waktu paling tajam satu menit 53,546 detik.



Maverick Vinales. Foto: Crash

Top Gun is top dog at Losail! @mvkoficial12 grabs pole position for the opening race of 2019 ahead of @AndreaDovizioso and @marcmarquez93! ????#QatarGP ???????? pic.twitter.com/hnj0f7JFIs — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) March 9, 2019