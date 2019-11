Virzha akan Menghebohkan Puncak Festival Bahari Kepri 2019

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Festival Bahari Kepri 2019 telah dibuka, Selasa (5/11). Ajang yang memiliki 14 kegiatan ini sarat dengan budaya Melayu. Festival Bahari Kepri akan berlangsung hingga 10 November dengan aksi penyanyi jebolan Indonesia Idol, Virzha mengisi puncak acara.

“Festival Bahari Kepri 2019 jadi media branding luar biasa. Dengan festival ini, destinasi Tanjungpinang semakin mendunia. Kami juga akan dorong destinasi Pulau Penyengat agar semakin populer. Destinasi ini luar biasa karena kental dengan nuansa budaya Melayu dan bahari,” terang Plt Gubernur Kepri Isdianto, Selasa (5/11) malam.

Pembukaan Festival Bahari Kepri 2019 digelar di Halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri). Para tamu undangan disajikan atraksi Tari Sekapur Sirih. Tarian tradisional ini merupakan ‘ucapan’ selamat datang khas Melayu. Suasana pembukaan makin meriah dengan aksi Oji Liga Dangdut Indonesia.

Di Festival Bahari Kepri 2019, wisatawan akan diperkenalkan dengan permainan tradisional Gasing. Dalam format lomba, Gasing akan digelar Rabu (6/11). Ada juga Pertunjukan Musik dan Tari Tradisional. Serta Lomba Drum Band tingkat SLTA dan STLTP se-Kepri, Kamis (7/11).

Pada hari yang sama, ikut disajikan juga Sound from The Motherland of Malay. Acara ini merupakan pertunjukan musik dan tari khas Kepri. Konten tersebut menjadi kolaborasi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Festival Bahari Kepri juga dilengkapi dengan Pameran UKM Ekraf dan Foto, Jumat (8/11). Ada juga Panggung Penyair dan Pentas Seni.

“Kepri memiliki potensi wisata bahari besar. Ada banyak pulau dengan beragam karakternya. Lebih unik, di dalamnya juga hidup beragam budaya dan kearifan lokal yang menginspirasi. Festival ini tentu menjadi media terbaik untuk meramu warna bahari dan budaya tersebut,” ungkap Ketua Tim Pelaksana Calendar of Event Kemenpar Esthy Reko Astuty.

Salah satu event bahari di festival ini adalah Festival Sungai Carang, Sabtu (9/11). Festival ini berisi parade kapal hias yang berakhir di tepi laut Tanjungpinang. Meski demikian, festival tetap menyelipkan warna religi. Festival Bahari Kepri 2019 menggelar Tabligh Akbar: Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu (9/11).

“Festival ini memiliki konten-konten menarik. Untuk itu, silahkan datang dan bergabung di berbagai kemeriahan konten festival. Dengan kekuatan bahari dan budaya, kami optimistis pergerakan wisatawan akan terus positif,” papar Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Regional I Kemenparekraf Dessy Ruhati.