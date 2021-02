jpnn.com, JAKARTA - Waduh, Rumah Roy Marten Kebanjiran Lagi, Airnya Capai Pinggang Dewasa

Rumah Roy Marten di kawasan Kalimalang, kembali terendam banjir.

Informasi tersebut disampaikan oleh putra Roy Marten, Gibran di akunnya di Instagram.

Ia mengunggah potret duduk bersantai sambil menikmati teh dengan latar perahu karet di tengah banjir.

Tampak ada seseorang di perahu karet mengangkat tangan seolah meminta pertolongan.



Gibran Marten berpose santai di tengah banjir di kediamannya. Foto: Instagram/gibranmarten

“Rehat sejenak.. Bentar ya mas ..nge teh dulu biar skut.. When life gives you lemons, make lemonade,” tulis Gibran, Sabtu (20/2).