Wamenlu Anis Matta Puji Upaya Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anis Matta, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas kontribusinya dalam menggalang bantuan kemanusiaan, khususnya untuk Palestina.

Hal ini disampaikan dalam BAZNAS International Forum (BIF) yang mengusung tema “Humanitarian Solidarity for Palestine and The Islamic World” di Jakarta, belum lama ini.

"Upaya kita melalui lembaga ini untuk menggalang dana masyarakat muslim di Indonesia telah menunjukkan keberhasilannya dari waktu ke waktu,” kata Anis Matta, dalam keterangannya, Kamis (21/11).

Dia berharap kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, dan masyarakat Indonesia dapat meningkatkan jumlah bantuan untuk Palestina sebagai wujud solidaritas negara muslim terbesar di dunia.

Anis Matta juga menegaskan komitmen Kemenlu RI untuk terus bekerja sama dengan BAZNAS dan Kedutaan Besar RI (KBRI) dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan.

“Kami akan menggunakan seluruh jalur diplomatik untuk memastikan bantuan ini sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi, kewajiban agama, dan darurat kemanusiaan,” ujarnya.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menekankan pentingnya forum internasional ini untuk memperkuat jaringan kerja sama global dalam mendukung misi kemanusiaan.

“Forum ini bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi kemanusiaan, terutama untuk Palestina, serta negara-negara yang membutuhkan seperti Sudan dan Yaman,” jelasnya.