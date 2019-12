Wanita 29 Tahun jadi Korban Perkosaan dan Perampokan

jpnn.com, SERANG - Kencan pertama IN (29) dengan AS (23), pada Selasa (10/12) malam, berakhir tragis. Gadis asal Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten justru dirampok dan diperkosa oleh kenalan Facebook-nya itu.

IN dan AS berkenalan melalui akun media sosial (medsos) Facebook. AS kerap mengajak IN bertukar pesan melalui Facebook messenger.

Komunikasi keduanya lambat laun makin intens. AS pun tak sungkan meminta nomor ponsel IN. IN yang terlanjur percaya kepada AS bersedia memberikan nomor ponselnya.

Tak lama, pemuda asal Kampung Kademangan, Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ini menghubungi korban.

AS mengajak korban bertemu di daerah Kasemen, Kota Serang. Tawaran AS disambut gembira oleh IN. Sesuai janji, IN datang menemui AS di daerah Kasemen, Kota Serang, Selasa (10/12) malam.

Saat bertemu, AS sempat mengajak korban berbincang sejenak. Sebelum kencan dilanjutkan, korban diajak oleh AS ke rumah rekannya di daerah Ciruas, Kabupaten Serang. AS beralasan ingin mengambil uang yang sempat dipinjam rekannya.

“Itu hanya modus saja (ambil uang-red),” kata Kapolsek Ciruas Kompol Sukirno, Rabu (11/12).

AS kemudian mengendarai motor milik korban. Sedangkan korban duduk membonceng AS. Dia sempat berhenti di SPBU Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas. AS menemui rekannya bernama Habib.