Warganet Heboh Lihat Potret Jerinx SID Berpeci, Dikira Sudah Mualaf

jpnn.com, JAKARTA - Warganet dibuat geger dengan unggahan terbaru istri Jerinx SID, Nora Alexandra, di akun Instagram pribadinya.

Sebabnya, Nora membagikan foto ilustrasi penggebuk drum Superman Is Deadh (SID) yang tampil islami.

Dalam foto tersebut, Jerinx SID tampak mengenakan peci dan memegang buku bertuliskan bahasa Arab.

Baca Juga: Jerinx SID Mengumumkan Tamara Bleszynski Ikut Aksi Bersamanya

"Nemu di Twitter foto ini, intinya @jrxsid kau orang baik, cuma kadang ketikan kau tuh lantam banar, ya gimana sudah sikapnya begitu dari dulu sebelum bertemu aku," kata Nora Alexandra, Senin (10/8).

"Aku saja tak sanggup mengubahmu menjadi orang sopan atau enak aja dibaca kalau kau bikin statment, ya sudahlah," sambung Nora.

Nora kembali menjelaskan bahwa orang yang mengenal baik Jerinx SID sudah tahu sifat asli sang drummer.

"By the way, orang yang kenal dan sudah ketemu kau tahu kok kau bagaimana suka membantu kawan kau bahkan orang yang enggak kau kenal sekali pun," bebernya.

Ia kemudian mengatakan bahwa penampilan sang suami yang tubuhnya dipenuhi tato kerap menuai penilaian yang salah.