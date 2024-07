Watsons 7.7 Summer Sale, Diskon 70 % Extra Voucher 77 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Watsons kembali memberikan kejutan untuk para pelanggan setia melalui platform online resmi (e-commerce) dengan menghadirkan Watsons 7.7 Summer Sale.

Temukan berbagai penawaran spesial produk health & beauty dari brand lokal dan internasional favorit, termasuk diskon hingga 70% dan voucher belanja tambahan senilai Rp 77 ribu.

Promo menarik ini hanya berlangsung pada 6-8 Juni 2024 dan segera temukan produk incaranmu di Watsons 7.7 Summer Sale sebelum kehabisan!

"Tren kesehatan dan kecantikan kini menjadi salah satu prioritas utama, dan Watsons menghadirkan produk-produk tersebut dengan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan. Kami memudahkan pelanggan dalam melengkapi kebutuhan di mana pun dan kapan pun melalui inovasi digital dengan berbagai kejutan promo menarik," ujar Lilis Mulyawati, Managing Director Watsons Indonesia.

Melalui berbagai kemudahan berbelanja melalui e-commerce, Watsons menghadirkan inovasi digital di mana pelanggan setia berbelanja melalui aplikasi berbagai produk skincare, cosmetic dan produk kesehatan dengan fitur Click & Collect Express, yang memungkinkan pembeli dapat mengambil langsung pesanan online di toko yang telah dipilih dalam waktu 1 jam saja tanpa antri, serta Home Delivery Express pesanan akan diantar dalam waktu 2 jam sampai depan pintu rumah customer.

Berbagai rangkaian promo di Watsons 7.7 Summer Sale yang bisa pelanggan nikmati mulai dari diskon up to 70% ekstra voucher hingga 77 ribu, harga special 7.7, flash voucher pada 7-9 Juli 2024, gratis ongkir, voucher up to 25 ribu untuk pembelanjaan dengan Click & Collect Express, voucher deals, diskon tambahan untuk Watsons Club Member.

Selain itu, berbagai great offer dari deretan top brand favorit selama periode program berlangsung seperti Nivea, Cetaphil, Imboost, Esqa, Maybelline, Hanasui, OMG, Make Over, Rose All Day, Garnier, Cosrx, Emina, Blackmores, Hansaplast, Kahf, Colgate, Tsubaki, K-Natural, Lifefun, Watsons Brand, dan masih banyak lagi.

Watsons 7.7 Summer Sale berlangsung dari 5-9 Juli 2024.