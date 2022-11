Weird Genius Beraksi di Soccerphoria, Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyemarakkan pesta sepak bola empat tahunan, Supersoccer menggelar Soccerphoria.

Adapun Soccerphoria merupakan sebuah event keren yang mengkolaborasikan antara seni, musik dan sepak bola.

Soccerphoria digelar di empat kota yakni Bandung (26 November), Surabaya (3 Desember), Yogyakarta (6 Desember), dan Jakarta (18 Desember).

Acara tersebut menghadirkan perpaduan antara soccer & art dalam wujud karya installasi yang merupakan hasil kolaborasi Supersoccer dengan seniman seperti Herzven, Sicovecas, Sikcloze, Salmicas, Fivust, Harishazka, Wacky, Mbutz Gambutz , Rifkyikiw dan Arief Hadinata, serta karya-karya terbaik dari pemenang Super Adventure - Dare To Be The Next Superpreneur dan Supermusic – Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS).

Selain itu, Soccerphoria didukung oleh soccer theaterical opening, LED & lighting show, music concert, yang dikemas dalam satu kesatuan art show yang unik dan belum pernah ada sebelumnya.

Kemeriahan juga hadir dari sederet musisi beken yang bakal tampil, mulai dari Danilla, Jason Ranti, Weird Genius, The SIGIT, Feel Koplo, Barasuara, Sal Priadi, Sisitipsi, Soundwave, dan Noon Radar (DTBNS Season 2).

"Bisa dibilang event ini adalah one stop entertainment event karena Superfriends bisa mendapat berbagai pengalaman seru dan menarik," kata Perwakilan Supersoccer, Aloysius Dwiwoko H

Weird Genius menjadi salah satu guest star Soccerphoria yang bakal beraksi di Surabaya.