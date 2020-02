WHO Kirim Tim untuk Selidiki Virus Corona di Tiongkok

jpnn.com, JENEWA - Tim pakar internasional yang dipimpin Badan Kesehatan Dunia (WHO) kemungkinan berangkat ke Tiongkok pekan ini untuk menyelidiki wabah virus corona. Kunjungan itu merupakan bagian dari kesepakatan antara kepala WHO dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Secara terpisah, seorang pejabat kesehatan AS mengatakan kepada Reuters di Jenewa bahwa para pakar medis Amerika kemungkinan ikut dalam misi teknis pimpinan WHO itu. Namun, pembicaraan soal rencana tersebut masih berlangsung.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pekan lalu bahwa misi internasional itu akan terdiri dari para pejabat serta kemungkinan sejumlah pakar.

Ketika ditanya soal Menteri Kesehatan AS Alex Azar yang secara terbuka meminta agar para pejabat AS dimasukkan dalam misi pimpinan WHO itu, Tedros mengatakan negara-negara harus membuat pengaturan secara bilateral.

"Misi tersebut merupakan misi teknis internasional yang dipimpin oleh WHO. Dengan demikian, CDC (Pusat Pengendalian Wabah AS) kemungkinan akan menjadi bagian dari misi itu," kata juru bicara WHO Tarik Jasarevic.

Menurut Jasarveic, WHO akan memberikan informasi lebih lanjut soal susunan anggota misi serta kepakaran teknis. Para pakar yang akan dikirimkan memiliki berbagai spesialisasi, termasuk epidemologi, laboratorium, riset dan pengembangan.

"Mereka akan bekerja bersama mitra-mitra mereka dalam meningkatkan pemahaman soal wabah tersebut guna memandu upaya penanganan global," katanya. (ant/dil/jpnn)