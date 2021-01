Wijin Gemetaran Lihat Video Syur 19 Detik, Gisel Langsung Menangis

jpnn.com, JAKARTA - Wijaya Saputra menceritakan perasaannya saat pertama kali melihat video syur kekasihnya Gisella Anastasia.

Momen tidak menyenangkan itu terjadi saat keduanya sedang asyik berlibur di Sumba.

Di tengah suasana makan malam, pria yang karib disapa Wijin itu dihubungi temannya yang memberitahu ada video Gisel yang sedang viral.

Awalnya, Wijin mengira video yang temannya maksud adalah kasus yang lama. Namun sang teman berusaha meyakinkan bahwa itu bukan video yang lama.

“Waktu itu lagi makan malam, lagi ngorbol hahahihi. One of my friend telepon, ‘Jin ini lagi ada yang viral, video’. Video apapaan? Akh, itu kan sudah yang sebelumnya kali. ‘No ini yang ada lagi, gue minta izin kirimin’,” kenang Wijin saat mendapat telepon dari temannya, seperti dalam tayangan YouTube Channel Melaney Ricardo, Senin (19/1) malam.

Saat dikirimi video 19 detik itu, mantan kekasih Agnez Mo ini langsung berlalu ke toilet memisahkan diri dari Gisel, juga teman-teman artis yang saat itu berlibur bersama mereka ke Sumba.

“Terus gue lihat, gue ke WC. Pada saat itu gue shaking (gemetaran), gue lemas, gue sampai enggak bisa nangis," ungkap Wijin.

"Gue langsung berdoa. Maksudnya Tuhan, gue enggak tahu ke depannya bakal ada apa, tapi gue percaya Gisel orang baik, gue sudah maafin dia. Gue sayang sama dia dan mutusin gue maafin dia,” imbuh Wijin.