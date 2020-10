Winner X Jadi Tonggak Capaian Produksi 30 Juta Unit Motor Honda

jpnn.com, VIETNAM - Honda Motor Co mengumumkan capaian baru dengan 30 juta unit produksi sepeda motor pada 29 Oktober lalu secara kumulatif sejak 1997 di pasar Vietnam.

Honda Winner X menjadi tonggak capaian unit ke-30 juta tersebut.

Motor bebek sport itu tidak sekadar mewakili tonggak penting bagi operasi motor Honda di Vietnam, tetapi juga membuktikan pencapaian aktivitas bisnis Honda selama bertahun-tahun.

Menuju tonggak sejarah berikutnya, Honda Vietnam akan terus menyediakan produk berkualitas tinggi yang melebihi harapan pelanggan, dan terus menjadi "perusahaan yang diinginkan masyarakat" di Vietnam, kata Honda dalam pernyataan resminya.

Honda Vietnam didirikan pada tahun 1996 sebagai perusahaan manufaktur dan penjualan sepeda motor, dan memulai produksi sepeda motor pada bulan Desember 1997.

Untuk lebih memenuhi permintaan pelanggan domestik, lokalisasi produksi dan penjualan telah berkembang dengan berbagai fasilitas yang beroperasi, seperti tiga pabrik produksi sepeda motor dan suku cadang.

Operasi Honda di Vietnam melalui Honda Vietnam Co Ltd didirikan pada 1996, dan sekarang kapasitas produksi per tahunnya meliputi 2,5 juta unit sepeda motor dan 23.000 unit mobil.

Model sepeda motor yang diproduksi di negara ini terdiri dari Wave Alpha, Blade, Wave RSX, Future, Winner X, Vision, Air Blade, Lead, SH, dan Sh Mode. (ant/jpnn)