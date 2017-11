Wonderful Indonesia Festival Bakal Goyang Bangkok

jpnn.com, BANGKO - Kolaborasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar), KBRI di Bangkok, dan Dinas Pariwisata Banten, Jakarta, Sulbar, bakal menggoda Negeri Gajah Putih di Central World Square, Bangkok, Thailand, 17-19 November 2017.

Mengusung tema The Never Ending Story of Magical Land and Legends, promosi pariwisata Indonesia ini akan menyuguhkan berbagai keindahan destinasi Indonesia. Lengkap dengan cerita legenda dari masing-masing destinasi.

“Nanti ada Wonderful Indonesia Festival di Bangkok. Kami akan ajak pengunjung mengenal lebih dekat kekayaan alam dan cultural Indonesia. Sasarannya ada dua, pertama orang Thailand sendiri. Kedua, turis yang sedang berwisata belanja ke Central World Square di Bangkok,” terang Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana, Senin (6/11).

Pemilihan Central World Square sebagai lokasi acara bukannya tanpa alasan. Inilah salah satu titik keramaian di pusat kota Bangkok. Lokasinya sangat strategis. Ada di antara Central Childlom BTS sky train station serta Siam BTS sky train station di pusat kota Bangkok

Nah, di Central World Square, Bangkok, pengunjung akan disuguhi keindahan dan keunikan alam, seni budaya, dan keramahtamahan penduduk Indonesia. Dan semuanya, dikemas dalam kemasan yang unik dan menarik.

“Nanti ada story telling dari masing-masing destinasi. Misalnya cerita tentang Legenda Danau Toba untuk kawasan Danau Toba dan Medan. Cerita legenda Lutung Kasarung untuk mempromosikan Jakarta dan Bandung. Atau cerita Legenda Roro Jonggrang untuk destinasi Jogjakarta, Solo dan Semarang (JogloSemar),” tambahnya.

Selain itu, juga akan ada program-program pendukung lainnya yang semakin menyemarakkan acara. Mulai art and culture performance, intimate music concert, interactive activity and workshop, culinary bazaars serta clothing.

Serta tidak ketinggalan travel fair yang akan menyuguhkan paket-paket wisata ke destinasi di Indonesia dengan melibatkan Thailand Travel Agencies Association (TTAA) serta maskapai seperti Thai AirAsia dan Thai Lion.