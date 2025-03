WRP Indonesia Dukung Perempuan Menjalani Ramadan Lebih Sehat, Punya Bisnis Fleksibel

jpnn.com - JAKARTA - WRP Indonesia mendukung perempuan menjalani Ramadan lebih sehat dan berdaya melalui dua program anyarnya, The New WRP We Shape 2.0 dan WRP Power Partner.

CEO WRP Indonesia Kwik Wan Tien menyampaikan WRP We Shape 2.0 telah direjuvenasi dengan pendekatan lebih personel dan fleksibel. Berbeda dari sebelumnya, WRP We Shape 2.0 tidak lagi berfokus pada diet defisit kalori semata, tetapi menyesuaikan program dengan tujuan individu setiap klien.

"Nah, untuk WRP Power Partner menawarkan edukasi dan peluang bisnis yang memberdayakan perempuan untuk tetap produktif selama bulan suci dan berkelanjutan," kata Kwik Wan Tien saat bincang-bincang media di Jakarta, Selasa (11/3).

Selama Ramadan, lanjutnya, menjaga pola makan sehat menjadi tantangan bagi banyak perempuan. Kebiasaan berbuka dengan makanan tinggi gula dan lemak sering kali menyebabkan kenaikan berat badan, sedangkan sahur yang kurang bernutrisi dapat membuat tubuh lemas sepanjang hari.

"WRP We Shape 2.0 hadir sebagai solusi nutrisi yang membantu perempuan tetap bugar, aktif, dan nyaman dalam beribadah," ujar Kwik Wan Tien.

Sebelumnya program WRP We Shape berfokus pada perhitungan BMI, berat badan ideal, dan kebutuhan kalori harian melalui konsultasi dengan Nutrisionis WRP, kini WRP We Shape 2.0 melangkah lebih jauh dengan memahami karakter serta kebiasaan individu.

"Dengan pendekatan ini, setiap peserta dapat menemukan diet yang paling sesuai dan mudah dijalankan dalam jangka panjang," katanya.

Selain itu, Nutrisionis WRP yang telah tersertifikasi akan memberikan rekomendasi pola makan seimbang, tidak hanya untuk menjaga energi selama berpuasa, tetapi juga membantu mencapai body goals tanpa rasa lapar berlebihan.