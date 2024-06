X Umumkan Layanan Live Streaming Bakal Berbayar, Media Sosial Lain Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Platform media sosial X mengumumkan akan membuat layanam "live streaming" atau siaran langsung, menjadi fitur yang terbatas dan berlangganan.

Dengan begitu, X bakal menjadi media sosial raksasa pertama yang mengenakan biaya untuk layanan itu.

Dalam unggahan di akun resmi X @live, menyatakan, "Segera dimulai, hanya pelanggan Premium yang dapat melakukan streaming langsung (membuat streaming video langsung) di X. Ini termasuk melakukan siaran langsung dari encoder dengan integrasi X".

Tidak ada penjelasan yang diberikan untuk perubahan itu, tetapi bisa dibilang langkah tersebut cukup unik dan berani.

Padahal biasanya X menjadikan fitur tambahan, seperti penyuntingan unggahan, penulisan panjang, dan feed bebas iklan sebagai keunggulan yang ditawarkan bagi pengguna agar berlangganan paket berbayarnya.

Langganan X Premium saat ini mulai dari USD 3 per bulan untuk tingkat dasar, dan naik menjadi USD 8 per bulan untuk Premium dan USD 16 per bulan untuk Premium+.

Perubahan itu bukan satu-satunya indikasi bahwa X ingin menarik keuntungan dari kehadiran fitur-fitur di layanannya.

Tidak ada tanggal spesifik kapan perubahan akan dilakukan, tetapi beberapa reaksi terhadap pengumuman dari pengguna X bersifat negatif.