Yamaha Bersama Caterham Kembangkan Mobil Sport Listrik

jpnn.com - Yamaha Motor Co., Ltd. berkolaborasi dengan Caterham EVo Limited, anak perusahaan VT Holdings Co., Ltd. untuk proyek mobil sport bertenaga listrik. Proyek kedua perusahaan tersebut diberi nama Project V. Pengembangan mobil sport listrik di Project V, dipimpin Caterham yang berbasis di Inggris. Yamaha dan Caterham mengembangkan power train mobil listrik tidak sekadar riset, tetapi proyek menuju produksi massal dan komersialisasi. Project V adalah proyek pengembangan untuk mobil sport listrik bergaya coupe yang mewarisi DNA Caterham. Di mana, prioritasnya ialah kesenangan berkendara dengan prinsip ringan, sederhana, dan menyenangkan untuk dikendarai. Caterham awalnya meluncurkan mobil konsep untuk Project V di Goodwood Festival of Speed di Inggris, pada Juli 2023 dan Tokyo Auto Salon pada Januari 2024. Proyek mobil sport listrik ditargetkan selesai sekitar pertengahan 2025.