Yamaha WR155R Dapat Warna dan Grafis Baru, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha WR155R mendapat warna dan grafis baru sehingga tampilannya kini lebih segar.

Ada dua warna baru yang disediakan, yakni Yamaha WR155R Black dan WR155R Blue dengan aksen khas warna Yamaha terkini.

Yamaha WR155R Black memiliki perpaduan warna hitam dan cyan, yang merepresentasikan karakter sporty, agresif, dan fashionable.

Yamaha WR155R Black juga memiliki rangka dengan warna baru, cyan sehingga tampak lebih atraktif.

Adapun Yamaha WR155R Blue menggambarkan karakter modern dan luxury, cocok buat yang pengin terlihat berani dan elegan.

Pilihan warna biru itu terinspirasi dari warna line up motor off road Yamaha berkapasitas lebih besar, sehingga image off road melekat sangat kuat.

Selain itu, terdapat sentuhan warna silver di rangka WR155R Blue.

”Produk motor off road makin diminati masyarakat sehingga Yamaha terus melakukan inovasi dan pembaruan sesuai dengan perkembangan tren adventure terkini."