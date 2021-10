Ye Bingchen, Bintang Kung Fu Austrlia Tembus Industri Film Hollywood

Ye Bingchen datang ke Australia untuk belajar dan mencari pekerjaan kantoran. Tapi sekarang ia menjadi tokoh pahlawan dalam film.

Orang tuanya di Tiongkok tadinya ingin Ye bekerja di bank atau perusahaan keuangan, tapi setelah pindah ke Adelaide sembilan tahun lalu, ia memenangkan serangkaian kejuaraan seni bela diri internasional dan menjadi master kung fu.

Ye kini menjadi tokoh 'superhero' untuk film Marver terbaru, yakni Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. .

Perannya adalah sebagai prajurit pemanah yang bertarung bersama bintang Amerika Awkwafina.

Dimulai dari Bruce Lee dan Jackie Chan

Ye memulai karirnya di dunia kung fu saat ia masih kecil, terinspirasi dalam film aksi yang dibintangi aktor legendaris Jackie Chan dan Bruce Lee.

"Kurang lebih, setiap orang yang mulai berlatih seni bela diri dibesarkan dengan menonton film kung fu dan bermimpi menjadi pemain," katanya.

"Banyak yang bermimpi dengan kung fu, tapi saya tidak yakin berapa banyak yang mewujudkannya."

Ye menghabiskan masa remajanya dengan berlatih beberapa gaya kung fu, termasuk Bajiquan, yang dikenal gerakannya yang menghentak, serta Tai Chi yang berfokus pada keseimbangan.